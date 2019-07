Questionado pela agência Lusa a propósito de um estudo publicado na revista The Lancet, que conclui que a saúde oral está há demasiado tempo separada da política global de saúde e que é preciso reforçar as medidas contra os fatores de risco, o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas considera “inadmissível” que as políticas de saúde estejam mais viradas para o tratamento da doença.

“É inadmissível que o programa nacional de saúde oral, na vertente cheque dentista, não contemple as crianças abaixo dos seis anos. Estamos a deixar que as crianças até essa idade não tenham qualquer acompanhamento em termos de saúde oral”, afirmou Orlando Monteiro da Silva.

O responsável insiste na necessidade de acompanhar as crianças logo quando aparece a dentição temporária: “A dentição temporária merece exatamente a mesma atenção do que a dentição definitiva. Quando se instala a cárie dentária na dentição de leite ela vai-se transmitir para a dentição definitiva”.

Orlando Monteiro da Silva sublinha ainda o facto de o programa do cheque dentista não abranger a profilaxia, exemplificando: “o programa elimina dos atos abrangidos a profilaxia, como o controlo da placa bacteriana e a higienização, as destartarizações e as limpezas fundamentais para a prevenção”.

“Há um conjunto de hábitos em termos de consumo de açúcar, escovagem de dentes e aporte de fluor tópico que são fundamentais começar a incutir desde cedo para apostar nessa prevenção”, acrescentou.