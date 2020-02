Em declarações à porta da Recivalongo, que desde 2019 tem sido acusada de crime ambiental no aterro de Sobrado pela população daquele concelho do distrito do Porto, a dirigente considerou insuficientes as medidas anunciadas pelo governo neste âmbito.

“O governo já disse que vai rever as regras para estes aterros e para a importação de lixo e no Orçamento de Estado já se aumentou o preço por tonelada de lixo para tentar desincentivar este tipo de comércio. Do nosso ponto de vista não chega e, por isso, o BE vai propor que sejam encerrados todos os aterros que não têm condições e que já estão na sua capacidade bem como os que estão na proximidade das populações”, anunciou Catarina Martins.

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) anunciou no domingo que Portugal recusou a entrada nos seus aterros de “48 mil toneladas de resíduos” provenientes de países estrangeiros só na última semana.

“Em apenas uma semana, a publicação do despacho permitiu já objetar a entrada de 48 mil toneladas de resíduos provenientes de outros países”, avançou a fonte do MAAC, anunciando também que a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) para os aterros em Portugal vai duplicar no próximo verão de 11 para “22 euros por tonelada”.