Numa entrevista publicada hoje no diário espanhol El País, o Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, afirmou que Bruxelas “não tem intenção de converter a Bielorrússia numa segunda Ucrânia”, referindo-se ao conflito com a Rússia após a anexação da Crimeia em 2014.

A UE rejeitou o resultado das eleições presidenciais de 09 de agosto, na Bielorrússia, país onde têm ocorrido vários protestos após a reeleição de Lukashenko, que está no poder há 26 anos.

“A tensão entre a Europa e a Rússia foi marcada com tiros, violência e uma desintegração do território ucraniano que ainda hoje perdura. O problema dos bielorrussos hoje não é escolher entre a Rússia e a Europa. Trata-se de escolher entre liberdade e democracia”, afirmou Josep Borrell.

O chefe da diplomacia europeia realçou que é necessário continuar o diálogo com Lukashenko, comparando com a situação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.