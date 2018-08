O cantor e compositor angolano Bonga atua sexta-feira no Theatro Circo, em Braga, a menos de um mês de celebrar 76 anos. O artista diz estar contente por ter contribuído para um "reconhecimento válido da música angolana e africana".

O artista angolano vai atuar sexta-feira, dia 10 de agosto, no Theatro Circo, situado na avenida da liberdade em Braga, num concerto que próprio promete ser "com muita energia, no ritmo do semba, que não morre, e noutros ritmos angolanos, como a rumba africana que é diferente da sul-americana".

No palco, Bonga vai ser acompanhado pelos músicos Betinho Feijó (guitarra e direção musical), Ciro Bertini (acordeão), Hernani Lagross (baixo) e Estêvão Gipson (bateria), e pela bailarina Joana Calunga.

No alinhamento, encontram-se temas que caracterizam o cantor como “Kissueia”, “Mariquinha”, “Mulemba Xangola”, “Frutas de Vontade”, “Patxi Ni Ngongo” ou “Uma Lágrima no Canto do Olho”.

Em declarações, Bonga recordou os "tempos difíceis" que viveu, chegando a ser proibido de atuar, e lembra a evolução da música angolana - que outrora fora, segundo o cantor "de forma pejorativa, chamada de folclore".

“Houve um período de preconceito, em que chamavam [à música angolana] o folclore, e [houve] obstáculos que tive de enfrentar, porque era uma música diferente, que não era valorizada, menos ouvida, e hoje, mais que nunca, tenho a consciência de ter posto um tijolo nessa grande construção que é a divulgação, consequente, desta nossa música angolana/africana”, afirmou o músico, acrescentando que a música angolana, atualmente, “é mais reconhecida e conceituada do que há 20 anos”.

José Adelino Barceló de Carvalho, de seu nome de registo, adotou na adolescência o nome de Bonga Kuenda, que apontou como o seu “verdadeiro eu”.

A sua estreia musical, em 1972, foi com o álbum “Angola’72”, ao qual se sucederam vários outros, e continua “a ser muito solicitado”, nomeadamente em França, país que o distinguiu com a Ordem das Artes e Letras, grau de cavaleiro, em 2014 e que reeditou todos os seus discos.

Em jeito de brincadeira, o músico com 42 anos de carreira admite ser "como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor”. Bonga completa 76 anos no dia 5 de setembro, data que vai celebrar com um concerto na Aula Magna da Universidade de Lisboa.

As última atuações de Bonga em Portugal foram no espetáculo de fim de ano em 2017, na Praça do Comércio, em Lisboa, este ano no Rock in Rio e no Festival Med.

(Notícia corrigida dia 08/08/2018 às 12:31: O concerto realiza-se sexta-feira, dia 10 de agosto)