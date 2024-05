Depois de ter vencido pelo mesmo resultado na primeira mão, em casa, a formação germânica impôs-se no Parque dos Príncipes, com um golo do central Mats Hummels, aos 50 minutos, e confirmou a presença na final da competição, agendada para 01 de junho, no Estádio de Wembley, em Londres.

Esta é a terceira vez que o Borussia vai disputar uma decisão da Liga dos Campeões, após o triunfo sobre a Juventus (3-1), em 1996/97, e da derrota com o Bayern Munique (1-2), em 2012/13.

Na quarta-feira, Real Madrid e Bayern Munique vão decidir qual será o outro finalista da edição 2023/24 da ‘Champions’, com os dois conjuntos a defrontarem-se no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, às 20:00 (hora em Portugal Continental), depois do empate 2-2 registado na primeira mão, na Alemanha.