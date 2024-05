O bom final de época de ambos, em especial de Hummels, quando o Borussia Dortmund é finalista da Liga dos Campeões, não foram suficientes para convencer o treinador, que integrou nesta convocatória quatro guarda-redes.

A lista completa foi apresentada ao início da tarde em Berlim, mas 18 nomes já tinham sido anunciados entre domingo e quarta-feira, juntando-se a estes mais nove divulgados hoje, entre eles os guarda-redes Ter Stegen e Alexander Nübel, e os médios Toni Kroos e Jamal Musiala.

As escolhas integram também os dois melhores marcadores alemães da Bundesliga, casos de Denis Undav (Estugarda) e Maximilian Beier (Hoffenheim), avançados goleadores atrás de um trio de ‘estrangeiros’.

Outro goleador é Niclas Füllkrug, também convocado e que, tal como Nico Schlotterbeck, se apresentará mais tarde em estágio, bem como Kroos e Antonio Rüdiger, por ainda terem o compromisso da final da Liga dos Campeões, entre Dortmund e Real Madrid.

A Alemanha ainda realizará dois particulares antes do Europeu, que se realiza no país, com a Ucrânia, em 04 de junho em Nuremberga, e com a Grécia, em 07 de junho em Mönchengladbach, antes de entregar à UEFA a lista final de 26 jogadores.

No Euro2024, a seleção integra o Grupo A, com Escócia (14 de junho), Hungria (19) e Suíça (23).

A competição, que os germânicos venceram três vezes, duas das quais ainda como Alemanha Ocidental (RFA), em 1972 e 1980, e, depois, unificada, em 1996, decorrerá entre 14 de junho e 14 de julho.

Lista de 27 futebolistas:

– Guarda-redes: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munique), Alexander Nübel (Estugarda) e Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Esp).

– Defesas: Waldemar Anton (Estugarda), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Munique), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (Estugarda), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid/Esp), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

– Médios: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Estugarda), Pascal Gross (Brighton/Ing), Ilkay Gündogan (FC Barcelone/Esp), Toni Kroos (Real Madrid/Esp), Jamal Musiala (Bayern Munique), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munique) e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

– Avançados: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal/In), Thomas Müller (Bayern Munique), Leroy Sané (Bayern Munique) e Deniz Undav (Estugarda).