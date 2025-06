Nico Williams (22 minutos), Mikel Merino (25), Lamine Yamal (54, de penálti, e 67) e Pedri (55) marcaram os tentos da ‘roja’, finalista vencida em 2021 e vencedora em 2023, enquanto Kylian Mbappé (59, de penálti), Rayan Cherki (79), Daniel Vivian (84, na própria baliza) e Kolo Muani (90+3) faturaram para os gauleses.

Na final, marcada para domingo, em Munique, na Alemanha, a Espanha defronta Portugal, que na quarta-feira bateu a seleção anfitriã por 2-1, com tentos de Francisco Conceição (63 minutos) e Cristiano Ronaldo (68), em resposta ao de Florian Wirtz (48).

A formação das ‘quinas’ foi a vencedora da edição inaugural da competição, em 2019, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, com um golo de Gonçalo Guedes, num embate disputado no Estádio do Dragão, no Porto.