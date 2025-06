O presidente do Conselho Europeu, António Costa, foi hoje recebido no Vaticano pelo Papa Leão XIV, com quem discutiu formas de "alcançar a paz na Ucrânia, em Gaza e noutras partes do mundo", num debate que considerou "muito inspirador".

“Leão XIV é o Papa da paz — da paz real. É uma honra conhecer o pontífice no início do seu pontificado. Hoje tivemos um debate muito inspirador sobre a melhor forma de alcançar a paz, nomeadamente na Ucrânia, em Gaza e noutras partes do mundo”, escreveu o presidente do Conselho Europeu na sua conta oficial na rede social X, depois da audiência. Na mesma publicação, Costa defendeu que Bruxelas e o Vaticano devem “continuar a abordar questões globais como as alterações climáticas, a redução das desigualdades e a dignidade do trabalho”. “É com expectativa que espero que a União Europeia e a Santa Sé trabalhem juntas pelo bem comum”, concluiu António Costa na sua publicação, acompanhada de fotos da audiência no Vaticano. Ainda hoje, António Costa será recebido, em Roma, pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, numa reunião que terá lugar no Palácio Chigi, sede do Governo italiano.