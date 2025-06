O Ministério da Agricultura e Meio Ambiente vietnamita disse em comunicado este sábado que, durante uma visita do ministro Do Duc Duy aos Estados Unidos, foram assinados na semana passada cerca de 20 memorandos de entendimento entre empresas dos dois países.

“Os acordos demonstram o forte empenho e a boa vontade da comunidade empresarial e do governo do Vietname em promover um comércio equilibrado com os Estados Unidos”, declarou Duy, que visitou os estados de Iowa, Ohio, Maryland e Washington entre 02 e 06 de junho.

O representante de Hanói sublinhou ainda que estes acordos podem servir para que o Presidente norte-americano, Donald Trump, “reconsidere as elevadas tarifas” de 46% que pretende aplicar ao Vietname, que até julho foram reduzidas para 10%.

A segunda ronda de negociações terminou a 22 de maio com “progressos significativos”, apesar da necessidade de “mais discussões”, informou na altura o Vietname, cuja economia depende fortemente das exportações para os Estados Unidos. Uma terceira ronda de negociações deverá começar esta semana.

Durante o primeiro mandato de Donald Trump, entre 2017 e 2021, várias fábricas chinesas mudaram-se para o Vietname, para contornar as taxas aduaneiras que Washington impôs então a Pequim.

O Vietname, uma das economias mais dinâmicas da Ásia e onde presentes grandes empresas norte-americanas como a Nike e a Mattel, é uma das nações com maior excedente comercial com os Estados Unidos (depois da China, União Europeia e México), que no ano passado atingiu um recorde de 123,5 mil milhões de dólares anuais.