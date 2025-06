Várias caixas de Cereja do Fundão, mais concretamente da empresa de frutas "João Veríssimo Mendes", de Alcongosta, foram entregues ao Papa Leão XIV na quarta-feira, dia 4, na habitual audiência semanal no Vaticano. A notícia é do Jornal do Fundão.

Para o presidente da Junta de Alcongosta, citado pelo meio regional, João Nuno Rodrigues, "é um orgulho ver o produto de Alcongosta e do concelho do Fundão chegar ao Papa Leão XIV".

De acordo com a publicação, as cerejas chegaram a Roma por intermédio de um cidadão beirão (que pediu anonimato) e que esteve na audiência com o Papa.

As cerejas foram entregues a Leão XIV nas vésperas da Festa da Cereja, em Alcongosta, que se realiza entre os dias 6 e 8 de junho.