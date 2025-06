O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse aos 43 secretários de Estado do XXV Governo Constitucional, chefiado por Luís Montenegro, numa cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Quais as novidades?

Há 13 novidades nos secretários de Estado, destacando-se o vice-presidente do PSD Rui Rocha, Salvador Malheiro, ex-autarca de Ovar, e João Manuel Esteves, ex-autarca de Arcos de Valdevez, João Valle e Azevedo, deputado, Tiago Macieirinha, antigo assessor jurídico de Pedro Passos Coelho e Cláudia Sarrico, analista da OCDE para o Ensino Superior.

E nos ministros?

Quinta-feira tomou posse o primeiro-ministro e os ministros do XXV Governo Constitucional, tendo-se registado apenas quatro alterações ministeriais, num total de 16 ministros.

Qual o total?

O novo Governo tem um total de 60 elementos, um terço dos quais mulheres.

O que se segue?

A Assembleia da República vai debater entre 17 e 18 de junho o programa do XXV Governo Constitucional, que as direções do PS e do Chega já deram indicação de que não irão inviabilizar, enquanto o PCP anunciou que irá apresentar uma moção de rejeição.

A coligação AD (PSD/CDS-PP), liderada por Luís Montenegro, venceu as eleições legislativas sem maioria absoluta, elegendo 91 deputados em 230, dos quais 89 são do PSD e dois do CDS-PP.

O Chega passou a ser a segunda maior força parlamentar, com 60 deputados, seguindo-se o PS, com 58, a IL, com nove, o Livre, com seis, o PCP, com três, e BE, PAN e JPP, com um cada.

Luís Montenegro é primeiro-ministro desde 2 de abril do ano passado, após um ciclo de oito anos de governação do PS.