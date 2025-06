Seis anos depois, Portugal volta à final da Liga das Nações depois de derrotar a Alemanha. Os alemães marcaram nos primeiros minutos da segunda parte, através de Wirtz. Mas, golos de Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo deram a volta ao marcador a favor de Portugal.

Na final, agendada para as 20:00 portuguesas de domingo, Portugal vai defrontar, em Munique, o vencedor da outra meia-final, a disputar pelas 20:00 de quinta-feira entre a Espanha, detentora do título, e a França, vencedora da edição de 2020/21, enquanto os germânicos vão discutir o terceiro lugar com o perdedor, em jogo agendado para as 14:00 do mesmo dia, em Estugarda.