A empresa tecnológica norte-americana criou uma nova equipa que será responsável pelo desenvolvimento de agentes de IA (sistemas de inteligência artificial que pode atingir um objetivo específico com supervisão limitada), com vista à realização de operações robóticas com as quais estes dispositivos possam “ouvir, compreender e agir, de acordo com comandos de linguagem natural”.

Citado pela agência Europa Press, o órgão de comunicação americano CNBC refere que a empresa pretende desenvolver uma “estrutura” de agentes de IA centrada numa utilização para operações de robôs, denominados “IA física”.

Os agentes de IA destacam-se como uma tecnologia que permite a realização de ações complexas de forma autónoma, uma vez que podem tomar decisões e atingir vários objetivos distintos.

Neste sentido, a Amazon pretende utilizar estas capacidades para crias sistemas que permitam aos robôs ouvir os pedidos dos utilizadores em linguagem natural, analisá-los para compreender o que é necessário e executar uma ação com base nisso.

Através dos agentes de IA, estas ferramentas com uma utilização programada, por exemplo, para armazéns de fábricas, poderão transformar-se em “assistentes flexíveis e multi-talentosos”, afirmou a empresa à CNBC, citada pela agência espanhola.