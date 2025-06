Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

De 26 de junho a 18 de outubro, Lisboa volta a ganhar um dos seus cenários mais mágicos: o terraço do Capitólio, no coração do Parque Mayer, transforma-se mais uma vez numa sala de cinema ao ar livre. Quarta a sábado, sempre às 21h30, o topo do icónico edifício acolhe espreguiçadeiras, mantas, pipocas, bebidas e, claro, uma programação de cinema que é tudo menos trivial.

CINECAPITÓLIO Margarida Oliveira