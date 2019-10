“Quero partilhar este prémio com todos aqueles que permitiram que eu as fotografasse para que a sua tragédia fosse conhecida no mundo”, afirmou Sebastião Salgado no seu discurso, durante a entrega do galardão, no âmbito da Feira do Livro de Frankfurt, numa sessão que se realizou na igreja de São Paulo, na cidade alemã.

No seu discurso, Sebastião Salgado revisitou a sua carreira que o levou a muitas parte do mundo para documentar situações extremas e a diversos paraísos naturais, além de ter destacado o que fez para afastar a situação de desespero depois de ter trabalho como fotógrafo no genocídio de Ruanda.

"Esse genocídio poderia ter sido interrompido se a Europa e a ONU tivessem intervindo. Todos sabiam o que estava a acontecer e ninguém fez nada", disse o fotógrafo.

Depois seguiram-se viagens da Antártica para a Amazónia, que, segundo Sebastião Salgado, está "agora no primeiro plano da atualidade, por causa da política criminosa do [atual] presidente brasileiro".

"A Amazónia está agora nas notícias por causa da política criminosa do presidente brasileiro. Os povos indígenas vivem com medo. A agricultura industrial destrói cada vez mais", afirmou.

O fotografo brasileiro, apesar de todo o horror que viu, disse que ainda tem alguma esperança, porque, frisou, "o futuro do planeta está em nossas mãos".