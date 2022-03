"Podemos dizer que será a melhor BTL de sempre", disse à Lusa Dália Palma, gestora da feira. "Estamos otimistas quanto ao número de visitantes", referiu, destacando que conta ultrapassar os valores de 2019. Nesse ano, a feira recebeu 70 mil visitantes, segundo dados divulgados pela organização.

Para Dália Palma, este é um "regresso assinalado com grande otimismo e resiliência do setor", sublinhando que, neste momento, a área coberta da FIL, onde tem lugar a BTL, "está completamente lotada", num total de 40 mil metros quadrados.

Num comunicado divulgado no mesmo dia, a BTL disse ainda que o evento deste ano se "reveste de uma importância significativa e as expectativas são elevadas e acompanham a retoma do setor em Portugal".

Para esta 32.ª edição, a BTL contará com um número superior a 1.400 expositores, sendo que Dália Palma ainda não tinha um valor final, tendo em conta que há participações agrupadas.

"A BTL 2022 será uma grande montra dos diferentes 'players' do turismo, desde agências de viagens e operadores turísticos, hotelaria, transportes, unidades de turismo rural, entidades regionais de turismo, regiões entre muitos outros", disse a organização da feira no mesmo comunicado.

Na edição deste ano "estarão representadas a grande maioria das entidades regionais de turismo nacionais e muitos municípios que se representam individualmente, além de mais de 60 destinos internacionais, entre os quais África do Sul, Goa, Guiné-Bissau, Jamaica, Malta, Mauritânia, Maldivas, Rio de Janeiro, São Paulo, Indonésia, Moçambique, Polónia e Tanzânia".

Na mesma nota, a BTL revelou que "não só irá manter os setores tradicionais da feira na promoção do destino Portugal" como dará destaque à "área do enoturismo, com um espaço próprio de divulgação das estruturas hoteleiras e marcas de vinho, que proporcionam experiências únicas".

A BTL escolheu "o Porto e Norte como Destino Nacional Convidado" em "reconhecimento do aumento de notoriedade que tem conquistado e do enorme crescimento no número de visitante", sendo que o município convidado desta edição é Anadia.

A feira irá ainda realizar mais uma edição da Bolsa de Empregabilidade nos dias 18 e 19 de março, apontada como "a maior feira de emprego na área do turismo e hotelaria a nível nacional", sendo que "o evento irá contar com mais de 76 empresas com interesse na contratação e captação de talento" e "estarão disponíveis mais de 7.000 oportunidades de emprego", contando com "um elemento fluente em ucraniano para ajudar a dar conhecimento sobre as vagas existentes para os refugiados que se viram obrigados a deixar o seu país e procuram em Portugal uma oportunidade para iniciarem uma nova vida".

A BTL começa hoje e prolonga-se até domingo.