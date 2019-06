A afirmação é de Aristides Teixeira, participante nos protestos contra o aumento das portagens de 100 para 150 escudos, que culminaram, no dia 24 de junho de 1994, com o bloqueio da praça da portagem da Ponte 25 de abril.

"Este movimento de cidadãos na Ponte 25 de Abril criou um novo paradigma dos protestos - a partir daí as populações adotaram o buzinão, os trocos [dificultados com notas de elevado valor] e as marchas lentas como forma de protesto em diversas causas - e foi o ponto mais alto e de referência do movimento de cidadania e do exercício da cidadania", disse à agência Lusa Aristides Teixeira, que alguns dias depois do bloqueio se tornou presidente da nova Associação Democrática de Utentes da Ponte 25 de Abril (ADUP).

O bloqueio da ponte (que liga Lisboa e Almada, no distrito de Setúbal) começou ainda de madrugada quando um grupo de camionistas começou a circular em marcha lenta na autoestrada A2 e imobilizou seis camiões carregados de brita junto às portagens.

Muitos automobilistas e `motards´ juntaram-se de imediato ao protesto dos camionistas contra o aumento (de 50%) das portagens, que tinha sido aprovado cerca de cinco meses antes pelo Governo de Cavaco Silva, mas que só entrou em vigor em 18 de junho de 1994.

Como recorda Aristides Teixeira, "o então ministro das Obras Públicas, Ferreira do Amaral, justificou o aumento das portagens com a necessidade de se observar o princípio do utilizador-pagador, mas os utentes defendiam, já nessa altura, que as portagens se destinavam apenas a pagar a construção da ponte, tal como tinha sido anunciado pelo anterior regime, que previa a extinção das mesmas quando o custo da obra estivesse liquidado, o que, na realidade, nunca aconteceu".