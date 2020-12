Tal como começaremos o ano, vamos começar o artigo, com três dias seguidos de descanso. Em 2020, podemos contar com três fins de fins de semana prolongados:

1 de janeiro (Ano Novo, sexta-feira) a 3 de janeiro (domingo)

(Ano Novo, sexta-feira) a (domingo) 2 de abril (Sexta-feira Santa) a 4 de abril (domingo de Páscoa)

(Sexta-feira Santa) a (domingo de Páscoa) 30 de outubro (sábado) e 1 de novembro (segunda-feira, Dia de Todos os Santos)

Depois, há quatro hipóteses de prolongar o descanso com “pontes”, que começam já em fevereiro, isto se contarmos com o Carnaval. Para quem celebra o S. João, pode contar com cinco eventuais pontes.

Possibilidade de pontes:

Entre 13 de fevereiro (sábado) e 16 de fevereiro (terça-feira, Carnaval)

(sábado) e (terça-feira, Carnaval) Entre 3 de junho (quinta-feira, feriado do Corpo de Deus) e 6 de junho (domingo)

(quinta-feira, feriado do Corpo de Deus) e (domingo) Entre 10 de junho (quinta-feira, Dia de Portugal) e 13 de junh o (domingo, Dia de Santo António e feriado municipal em Lisboa)

(quinta-feira, Dia de Portugal) e o (domingo, Dia de Santo António e feriado municipal em Lisboa) Entre 24 de junho (quinta-feira, Dia de São João e feriado municipal no Porto) e 27 de junho (domingo)

(quinta-feira, Dia de São João e feriado municipal no Porto) e (domingo) Entre 2 de outubro (sábado) e 5 de outubro (terça-feira, Dia da Implantação da República)

Depois, temos os feriados a meio da semana:

5 de outubro - Dia da Implantação da República (terça-feira)

- Dia da Implantação da República (terça-feira) 1 de dezembro - Restauração da Independência (quarta-feira)

- Restauração da Independência (quarta-feira) 8 de dezembro - Dia da Imaculada Conceição (quarta-feira)

E os que pouco mudam, porque calham ao fim de semana: