Segundo a proposta, que vai ser analisada em reunião de Executivo desta segunda-feira, esta medida excluí o Centro Histórico e o Bonfim, avança o Jornal de Notícias (JN).

Este desejo da câmara surge depois de a Junta de Freguesia de Ramalde, a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos e ainda a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde terem requerido este serviço junto da Câmara do Porto, com base em pedidos de moradores de associações, refere o JN.

A ideia é que os guardas-noturnos sejam “um complemento à ação das forças de segurança”, diz a proposta.

O serviço pretende ser implementado e 13 áreas de três freguesias e deixa de fora o Centro Histórico, já servido por videovigilância. Também o Bonfim, onde se têm registado episódios de insegurança, sobretudo na zona do Campo 24 de agosto, não será abrangido.

Na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde haverá duas áreas de intervenção: uma junto às Avenidas Atlânticas, na Foz do Douro, e outra zona será nas redondezas da Rua da Índia, diz o jornal.

Já na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, são sete as áreas de atuação, como as ruas Manuel Bandeira, Ruben A, Feliciano de Castilho, Felicidade Brown, Soares de Passos, Pedro Escobar, Tomé de Sousa e Raimundo de Macedo.

Em Ramalde, são quatro as zonas, abrangendo as ruas Dr. Joaquim Costa, Pinheiro Manso, Azevedo Coutinho e Adelaide Estrada.