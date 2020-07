“A Câmara Municipal de Setúbal deliberou a cedência, a título gratuito, de 65 lotes de terreno, integrados no Plano de Pormenor de Praias do Sado, com um valor total de 801.233,55 euros”, refere a autarquia, em nota de imprensa.

O município revela que a decisão aprovada na quarta-feira, em reunião pública, e tem como objetivo ajudar o clube a fazer face às dificuldades financeiras que atravessa.

“A cooperação dá resposta a um pedido de apoio que foi endereçado para resolver dificuldades financeiras emergentes do clube. A autarquia entendeu ser fundamental dotar o Vitória FC de meios que lhe garantam maior capacidade para assegurar a continuidade das múltiplas atividades”, explicou.

Na reunião pública foram ainda concedidos poderes à edil Maria das Dores Meira “para constituir hipoteca sobre estes lotes, antes da formalização da doação, a favor da Autoridade Tributária e Aduaneira, para garantia de pagamento de dívidas fiscais do Vitória FC”.

O documento frisa que a “cooperação tem sido uma prática constante” ao longo dos anos entre a autarquia e o Vitória de Setúbal, penúltimo classificado da I Liga e primeira equipa em zona de despromoção, e destaca a importância que o clube tem na comunidade.

“As atividades relacionadas com a promoção da prática desportiva que desenvolve revestem-se de particular importância, uma vez que o Vitória FC é uma entidade de prestação de serviços de relevante interesse público à comunidade”, observou.