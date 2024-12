Marín, conhecido também como ‘Pitufo’ ou ‘El Señor’, de 52 anos, tinha fugido de Espanha depois de ter recebido liberdade condicional em Espanha, quando aguardava extradição para a Colômbia.

O colombiano é acusado de liderar uma rede de contrabando e branqueamento de capitais, e era procurado pelas suas ligações a grupos criminosos na Colômbia e na Europa.

Já este ano o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tinha descrito u a primeira captura de Marín, em março deste ano, como "a maior operação da história da Colômbia na luta contra o contrabando".

Com esta nova captura, o processo de extradição terá de recomeçar do zero, prolongando a espera de Marín para enfrentar a justiça colombiana pelos seus alegados crimes.