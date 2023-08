Alcaraz, que vinha de 14 triunfos consecutivos no circuito, incluindo a ‘enorme’ vitória sobre o sérvio Novak Djokovic na final de Wimbledon, caiu em três ‘sets’, pelos parciais de 6-3, 4-6 e 6-3, em duas horas e 20 minutos.

O espanhol, que já não perdia desde as meias-finais de Roland Garros, quando teve um problema físico face a Djokovic, ainda reagiu no segundo ‘set’ a um primeiro repleto de erros não forçados, mas, no terceiro, cedeu o serviço no sexto jogo e não conseguiu responder ao norte-americano.

Paul, que aguarda nas ‘meias’ pelo vencedor do embate entre o italiano Jannik Sinner, oitavo jogador mundial, e o francês Gael Monfils, 276.º, já tinha batido Alcaraz no Masters 1.000 do Canadá de 2022, então em Montreal, nos 16 avos de final.

Além de Alcaraz, que era o grande favorito ao triunfo em Toronto, também ‘tombou’ nos ‘quartos’ o russo Daniil Medvedev, terceiro ATP e segundo cabeça de série, ao perder por 7-6 (9-7) e 7-5 face ao australiano Alex De Minaur, 18.º da hierarquia.

Nos quartos de final, De Minaur vai defrontar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 37.º jogador mundial.