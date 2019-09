Catarina Martins falava aos jornalistas depois de uma reunião com os trabalhadores precários do IPMA, tendo defendido que “é preciso cumprir a lei e dar-lhes o contrato e o salário a que têm direito pelas tarefas que desempenham e pelas responsabilidades que têm todos os dias”.

“Acabar a legislatura sem cumprir a regularização extraordinária de precários que foi acordada e votada no parlamento parece-nos uma quebra de compromisso não com o Bloco, mas com o país”, afirmou.

A coordenadora do BE lembrou que houve um compromisso do Governo “de que se ia regularizar os precários e portanto ter agora processos dilatórios não é condizente com cumprir os compromissos”.

“O Bloco de Esquerda afirma um compromisso muito claro que é o combate à precariedade e ele passa seguramente pela necessidade de concluir o PREVPAP não deixando ninguém para trás”, acrescentou.

Assim, na perspetiva da líder bloquista é preciso, por um lado, vincular “toda a gente que trabalha de uma forma precária, ilegal, no Estado” e, por outro, combater a precariedade do setor privado.