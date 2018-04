A recomendação foi apresentada no período de antes da ordem do dia da reunião camarária pública e a vereadora comunista optou por retirá-la da votação depois do presidente da Câmara, Rui Moreira (independente) explicar que o grupo interpartidário criado para avaliar as novas competências e verbas a transferir para as juntas deve concluir o trabalho em abril, antes da revisão do orçamento municipal.

Antes deste esclarecimento, tanto os vereadores do PS como o do PSD e a da CDU defendiam a votação, por considerarem que a mesma dizia respeito “apenas a uma correção dos valores da inflação” para as competências já delegadas e por ser importante fazê-la no imediato.

Rui Moreira esclareceu que “se pediu ao grupo de trabalho para concluir a avaliação em abril”, precisamente para que a transferência de novas competências possa ser feita em 2018.

Perante a proposta da CDU, o autarca começou por sugerir a Ilda Figueiredo que propusesse a extinção do grupo de trabalho que em dezembro aceitou criar, por proposta do PS.

“Não faz sentido uma recomendação que mina o trabalho do grupo”, observou.

A CDU divulgou na terça-feira que pretendia recomendar à Câmara “que se estude desde já a possibilidade de rever todas as verbas dos acordos interadministrativos, sem prejuízo da continuação do trabalho e do diálogo visando aumentar a delegação de competências e dos respetivos financiamentos”.