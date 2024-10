Segundo o The Guardian, a Taylor Farms, fornecedora da McDonald's, a maior cadeia de hambúrgueres dos Estados Unidos, recolheu vários lotes de cebolas amarelas produzidas numa instalação do Colorado.

As cebolas frescas são um ingrediente do hambúrguer do McDonald's Quarter Pounder e a cadeia de restaurantes retirou o item do seu menu no Colorado, Kansas, Utah e Wyoming, bem como em partes de Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Novo México e Oklahoma.

De recordar que alguns tipos de bactérias E. coli são inofensivos, mas algumas estirpes causam doenças e até a morte. Neste caso, há registo de 49 pessoas doentes e de uma vítima mortal.

Os anteriores surtos da doença bacteriana prejudicaram as vendas dos grandes restaurantes de fast food, uma vez que os clientes evitam as cadeias afetadas. Agora, outras marcas estão já a tomar precauções e a retirar a cebola dos seus menus, como é o caso das cadeias KFC, Pizza Hut, Burger King e Taco Bell.