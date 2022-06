A partir de sexta-feira, o Município de Viseu volta a promover um centro histórico "com qualidade e 'amigo' do ambiente, sem carros, promovendo uma circulação segura e confortável, a pé ou bicicleta, para viseenses, visitantes e turistas".

Sob o mote "Centro histórico, verão sem carros", o trânsito será encerrado às sextas-feiras (entre as 19:00 e as 02:00), aos sábados (entre as 16:00 e as 02:00) e aos domingos e feriados (entre as 15:00 e as 20:00).

"Esta interdição no centro histórico contempla os principais acessos à zona antiga, nomeadamente no início da Rua dos Combatentes da Grande Guerra e no entroncamento da Travessa da Misericórdia com o Adro da Sé, mantendo-se a circulação pela Calçada da Vigia", explicou a autarquia, acrescentando que nos dias de espetáculos ou concertos no Adro da Sé "o corte será realizado no início da Travessa da Misericórdia".

A Polícia Municipal de Viseu ficará responsável pela realização dos cortes de trânsito e por prestar apoio no terreno.

Segundo a autarquia, "será autorizado, excecionalmente, o acesso a moradores da zona histórica e clientes dos hotéis" daquela zona da cidade.

"Nos horários de culto e cerimónias religiosas, a ter lugar na Sé de Viseu ou na Igreja da Misericórdia, o acesso ao Adro da Sé será permitido, excecionalmente, nestes períodos, pela Travessa da Misericórdia".