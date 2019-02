O acordo de cooperação entre o Município e a Junta de Freguesia de Arroios vai permitir o desenvolvimento do projeto "Casa da Diversidade", constituída pelo Centro Municipal LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexo) e o Centro Municipal para a Interculturalidade, a instalar no Mercado Forno do Tijolo.

O Centro Municipal LGBTI será "um espaço para as comunidades LGBTI, em que funcionará uma rede de serviços de informação e atendimento específicos para vítimas de discriminação e violência, com base na orientação sexual e/ou identidade de género ou características sexuais".

O Centro Municipal para a Interculturalidade prevê-se que seja "um espaço de encontro, partilha e cooperação entre as diversas entidades que intervêm na área da interculturalidade" e será instalado na freguesia mais multicultural da capital, onde vivem pessoas de 79 nacionalidades diferentes.

As organizações que estarão envolvidas na gestão do espaço ainda não estão definidas: "Estamos a trabalhar num regulamento de gestão do espaço que irá permitir que ele seja utilizado por todas as organizações e projetos sociais que assim o queiram", respondeu à Lusa fonte do gabinete de Manuel Grilo.

"Queremos que seja um espaço de encontro e de trabalho para potenciar novas e melhores respostas na cidade. Para isso, garantiremos espaços diversificados, tanto com espaços de ‘co-work' como com gabinetes adaptados para atendimento social e médico, se necessário", afirmou.