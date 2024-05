“Eu acho que tem que haver uma auditoria completa sobre o que se passou na Santa Casa, porque é muito dinheiro que está em jogo, é muito do nosso dinheiro que está em jogo, e há uma coisa que sabemos, cada investimento foi mais ruinoso do que o outro”, afirmou.

André Ventura falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa, e considerou que “é impossível errar sempre, portanto ou houve má-fé, ou benefício próprio”.

“Não excluo, no futuro, apresentar uma comissão de inquérito à questão da Santa Casa, porque eu acho que os portugueses estão fartos de ser gozados no uso do dinheiro e acho que isso merece investigação parlamentar”, defendeu, considerando que “este é um tema que o parlamento não deve pôr de lado investigar, porque há aqui muita coisa para se saber sobre o que o dinheiro andou”.

No entanto, o líder do Chega lembrou que vai iniciar-se a comissão de inquérito sobre o caso das gémeas luso-brasileiras e “o parlamento não pode, evidentemente, fazer inquéritos em todo o momento”.

"Em todo o caso, espero que o Ministério Público esteja atento e esteja a ver o que está a passar porque, no final da linha, provavelmente esta questão da Santa Casa vai ser resolvida nos tribunais e vai ser resolvida com investigações criminais mais do que com investigações políticas", afirmou.

André Ventura indicou também que o Chega vai pedir à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social os "elementos probatórios" que sustentam "as acusações graves que fez".