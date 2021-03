Com mesas de voto nos 18 distritos continentais e nos dois arquipélagos, os membros do partido da extrema-direita parlamentar deverão renovar a confiança no jurista e antigo conselheiro nacional do PSD, de 38 anos, André Ventura, entre as 09:00 e as 17:00.

O deputado único demitiu-se, uma segunda vez em menos de um ano, por não ter conseguido ficar à frente da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes nem forçar o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a uma segunda volta, nas Presidenciais de 24 de janeiro.

A terceira reunião-magna do partido deverá realizar-se, segundo os dirigentes, após o desconfinamento, previsivelmente no mês de maio, em local ainda por designar.

As eleições diretas para presidente da Direção Nacional realizam-se em todos os distritos do continente e nas duas Regiões Autónomas (20 mesas de voto) e os resultados vão ser anunciados pelo presidente da Mesa da Convenção do partido, Luís Graça, pelas 19:30.

O deputado único da força populista tem discurso e reação previstos para as 19:45, na sede nacional do Chega, perto da Assembleia da República, em Lisboa.