As árvores e os telhados foram arrancados à passagem do ciclone, que atingiu em particular Maharashtra, o Estado mais afetado na Índia pela pandemia do novo coronavírus.

O Nisarga chegou ao distrito de Raigad, perto da cidade de Alibag, por volta do meio-dia de hoje, com ventos de quase 100 quilómetros por hora, em vez de atingir diretamente a capital financeira do país, Bombaim, localizada a cerca de 50 quilómetros a norte, como se temia.

De acordo com o Departamento de Meteorologia da Índia (IMD), o ciclone continuou a mover-se para o interior a partir de Maharashtra, “deslocando-se para nordeste e enfraquecendo numa tempestade ciclónica”.

Entre a confusão inicial causada pelos cortes de energia e a interrupção dos serviços telefónicos, as autoridades locais comunicaram a morte de duas pessoas em Raigad.