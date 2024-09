Cinco crianças foram detidas sob suspeita do assassinato de um homem de 80 anos, que terá sido atacado na noite do passado domingo, em Leicestershire.

Segundo o The Guardian, a polícia conta que o reformado foi agredido por volta das 18h30 no Franklin Park, em Braunstone Town.

A vítima morreu no hospital ontem à noite e as autoridades acreditam que o octagenário foi atacado por um grupo de jovens que fugiu após a agressão. Terminadas as investigações, os detetives tomaram a decisão de deter as cinco crianças, entre elas um rapaz e duas raparigas com 12 anos, e outro rapaz e rapariga de 14.

Até ao momento, as crianças estão sob custódia e a ser interrogadas sob cautela criminal.

Em declarações aos jornalistas, a polícia local disse: “Foi relatado que a vítima, que estava a passear o seu cão, supostamente estava a usar uma camisola preta e calças de corrida cinzentas quando foi seriamente atacada por um grupo de crianças. Elas fugiram do local antes da chegada dos serviços de emergência".

“Os investigadores estão a trabalhar para entender todas as circunstâncias à volta do incidente e estão a falar com moradores da zona para reunir o máximo de informações possível", acrescentou. “Como parte da investigação, eles querem falar com qualquer pessoa que esteve no parque ou na área de Bramble Way entre as 18h e as 18h45 de domingo”.

A inspetora-detetive, Emma Matts, que lidera a investigação do homicídio, disse: “Infelizmente, após a morte da vítima ontem à noite, isto tornou-se uma investigação de assassinato".

“Os polícias continuam a trabalhar rapidamente para entender os detalhes do ataque e já fizemos uma série de detenções enquanto continuamos a entender o que aconteceu. Ainda precisamos que as pessoas que estavam na área se apresentem e se tiverem visto algo ou tiverem alguma informação nos ajudem", explicou.

A polícia de Leicestershire revelou ainda que a vítima já tinha entrado em contato com as autoridades antes, mas não deu detalhes sobre o motivo.