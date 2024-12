O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, escolheu Janette Nesheiwat, uma médica de clínica geral e colaboradora da Fox News, como cirurgiã geral, a principal responsável por assuntos de saúde pública nos Estados Unidos.

Segundo o The Guardian, Janette Nesheiwat derrubou acidentalmente uma arma quando tinha 13 anos, fazendo com que esta disparasse e atingisse mortalmente o seu pai na cabeça.

A agora médica estava no quarto do pai, "por volta das 7h15, a tirar uma tesoura" de uma caixa de material de pesca que estava numa prateleira por cima da cama, de acordo com um relatório policial analisado pelo New York Times.

Nesse momento, a caixa tombou, o que fez com que uma arma caísse do interior, descarregasse e atingisse o pai na cabeça enquanto dormia. Acabou por morrer num hospital no dia seguinte.

Embora evite falar sobre o caso, Janette Nesheiwat afirmou que a morte do pai a inspirou a tornar-se médica.