Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), a temperatura global da superfície da terra e do mar esteve em julho último 0,92ºC acima da média verificada durante o século XX (15,8ºC), fazendo do mês passado o segundo julho mais quente em 140 anos, igualando julho de 2016.

Os dados mensais da NOAA sobre o clima à escala global revelam que julho de 2020 esteve apenas a 0,01ºC de igualar o julho mais quente, de 2019.

No Hemisfério do Norte, a temperatura da superfície da terra e do mar foi em julho de 2020 a mais quente para o mês de julho, com um recorde de 1,18ºC acima da média.

O leste do Canadá, o norte do Pacífico, o nordeste e sudoeste dos Estados Unidos, a Ásia ocidental e o leste da Antártida registaram uma temperatura pelo menos 2ºC superior à média para o mês de julho.

De acordo com o relatório da NOAA, a extensão da massa de gelo no oceano Ártico foi em julho de 2020 a mais pequena para este mês - menos 23,1% do que a média verificada no período de referência (1981-2010).