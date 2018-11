Uma colisão entre dois autocarros perto da cidade de Rusape, principal cidade do distrito de Makoni, no Zimbabué, matou 47 pessoas, entre as quais duas crianças, noticiou o The Herald Zimbabwe, jornal diário estatal do país.

De acordo com a polícia, o acidente na estrada de Mutare, a cerca de dez quilómetros de Rusape, na província fronteiriça de Manicaland, leste do Zimbabué, provocou a morte a 47 pessoas: 45 adultos e duas crianças. O número de feridos ainda não é conhecido.