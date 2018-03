Numa entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, Pinto Monteiro defende que “não há segredo de justiça em Portugal” e que as duas soluções possíveis são ou acabar com ele ou ter meios de controlo efetivo, reconhecendo que quem o viola é quem conhece o processo.

“Só pode violar o segredo de justiça quem conhece e quem conhece é o Ministério Público, os advogados, a polícia, os juízes também, funcionários. Quando se pergunta ‘quem viola o segredo de justiça?’, deviam-se levantar todos”, afirma.

O ex-procurador-geral diz que o atual líder do PSD lhe telefonava a protestar contra as fugas de informação e que era um homem muito preocupado com a relação que dizia haver entre o Ministério Público e os órgãos de comunicação social.

Sobre a necessidade de um pacto na Justiça, de que também falou Rui Rio quando assumiu a liderança do PSD, Pinto Monteiro responde: “Há pactos e pactos. Já houve pactos da Justiça, foram um fiasco, como sabe. Este pacto da Justiça tem uma vantagem: foi discutido entre os intervenientes”.

No entanto, diz que no seio das discussões sobre o pacto da Justiça deveria haver representantes dos cidadãos, alegando que “o cidadão é quem sofre mais”.

Critica a delação premiada, que classifica como “monstruosidade jurídica”, e aconselha os juristas a lerem sobre esta matéria um artigo de Joaquim Gomes Canotilho, dizendo que é inconstitucional.

Sobre as investigações ao ex-primeiro-ministro José Sócrates, diz que quando chegou ao cargo a investigação do caso Freeport estava parada, que foram dados vários prazos e que ficou indignado quando percebeu que os procuradores se queixaram de não ter tido tempo para fazer todas as perguntas que precisavam.