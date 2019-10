O caso, hoje noticiado pelo DN-Madeira, foi hoje confirmado pelo porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), Pedro Serafim, o qual assegurou que as hierarquias militares “desconheciam completamente”.

“A prática do uso de peças de artilharia e de militares uniformizados em cerimonial para realizar salvas em torneios de golfe, não era do conhecimento do Estado-Maior-General das Forças Armadas”, declara.

O DN regional noticiou que o Comandante Operacional da Madeira, major-general Carlos Perestrelo, esteve presente e não considerou “ilegal” que, em “pelo menos duas ocasiões, “civis foram convidados para dispararem uma salva (OBUS 8,8), nos torneios de golfe promovidos no Santo da Serra”, concelho de Santa Cruz.

O porta-voz do EMGFA adiantou que “o assunto foi analisado com caráter de urgência e o major-general Carlos Perestrelo já foi substituído nas suas funções”.

Pedro Serafim acrescentou que o substituto é o “contra-almirante Dores Aresta, que já tomou posse e chegará ao final da tarde de hoje à Região Autónoma da Madeira”.

O comandante Pedro Serafim disse igualmente que Dores Aresta “estava atualmente no Comando Conjunto para as Operações Militares, em Oeiras”.