“Foi com bastante agrado que os autarcas ouviram da parte do Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME) que, de facto, o Exército nada tem a opor quanto à existência de um Aeródromo Civil em Tancos desde que se mantenham, como é óbvio, os requisitos operacionais de funcionamento da área militar”, disse hoje à Lusa o secretário executivo da CIM Médio Tejo.

No final de uma reunião com o CEME, general Mendes Ferrão, Miguel Pombeiro disse à Lusa ter sido com satisfação que os autarcas verificaram que o Exército “mantém a posição que já tinha sido transmitida nos estudos feitos anteriormente e que, acerca de dois anos, o próprio Ministério da Defesa tinha transmitido a anuência da utilização do aeródromo também para ter uma utilização civil”, além da militar.

“Nesse contexto, nós vamos continuar a percorrer o caminho para que isso no futuro possa ser uma realidade”, declarou Pombeiro, tendo indicado que a decisão terá agora de passar para o foro político e que a CIM solicitou já audiências ao ministro da Defesa e ao ministro das Infraestruturas e Habitação.

Contactado pela Lusa, o general Mendes Ferrão confirmou não ter nada a opor à pretensão da CIM Médio Tejo, desde que se mantenham os requisitos operacionais de funcionamento da área militar.

Recentemente, o Exército referiu que também tem previstos projetos para o local, onde vai instalar uma unidade de helicópteros para apoio, proteção e resgate, por ser uma “infraestrutura que garante as maiores potencialidades ao desenvolvimento desta capacidade das forças terrestres e na qual está a haver investimentos para este fim há alguns anos”.

“A ambição da região nunca foi que o aeródromo passasse a ser exclusivamente civil, julgamos que é perfeitamente possível ter aqui uma utilização dual. Aliás, a própria infraestrutura de Tancos, com a porta de armas a Oeste, com todo aquele espaço vago que tem a Este e a inserção nas grandes vias da A23, convidam, de facto, a esta utilização dual”, notou, por sua vez, o representante da CIM Médio Tejo.

A pretensão não é nova, tendo os autarcas da CIM aprovado em janeiro de 2020, por unanimidade, uma moção que visava avançar para a elaboração dos estudos necessários à implementação de um aeroporto regional para uso civil e militar.

Segundo Miguel Pombeiro, o investimento para a construção de um aeroporto regional no aeródromo militar de Tancos poderá rondar os 40 milhões de euros (ME).

“Há estudos preliminares, um deles foi feito pela própria Comunidade Intermunicipal há cerca de dois ou três anos, e que apontava para um investimento na ordem dos 40 ME”, que incluía “as questões da pista, de iluminação, da torre de controlo”, entre outras, afirmou, acrescentando que o investimento pode ser privado.

“Claramente é uma possibilidade, até porque o investimento público será aqui bastante difícil. A forma como vemos este projeto é que ele pode ser perfeitamente ‘win win’ quer para a região, quer para o próprio Exército, que passaria a estar dotado de uma infraestrutura moderna e atualizada e todos teriam a ganhar. Há aqui, de facto, uma janela de oportunidade, não apenas para a região, mas para boa parte do centro de Portugal”, concluiu.

Afirmando que não quer “pôr em causa aquilo que é a qualidade de vida e pacatez da região”, Miguel Pombeiro indicou os estudos já feitos “apontam para 14 a 16 movimentos diários, portanto, algo que não tem, de facto, muito significado desse ponto de vista”.

Com uma área geográfica de 2.715 quilómetro quadrados, a CIM Médio Tejo integra os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas, e Vila Nova da Barquinha.