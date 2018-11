A Convenção Nacional do BE, na qual Catarina Martins deverá ser reconduzida pelos delegados no cargo de coordenadora nacional, começa no dia em que passam três anos da assinatura dos acordos que viabilizaram o Governo minoritário do PS.

Em entrevista à agência Lusa na véspera da reunião magna do partido, a coordenadora do BE antecipou que será “um momento de grande debate sobre linhas para o futuro”, destacando que o partido “tem neste momento uma convergência grande de direção sobre os caminhos que tem de seguir”.

“Também uma aprendizagem destes anos. Nós temos a convenção quando faz três anos que assinámos o acordo com o PS, que permitiu tirar a direita do Governo. É um momento de balanço tanto do que se conseguiu como de tudo o que está para fazer”, anteviu.

Para a líder bloquista, “o Bloco é o que sempre foi, mas com mais força faz-se mais caminho”, sendo este um momento em que o partido “se confronta com as próprias responsabilidades acrescidas que teve”.

A debate e a votação nesta XI Convenção Nacional irão três moções de orientação política, reunindo a moção A, intitulada “Um Bloco mais forte para mudar o país”, as principais tendências bloquistas uma vez que tem como proponentes Catarina Martins, o líder da bancada parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, e a eurodeputada do partido, Marisa Matias.