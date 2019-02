Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

A nona edição do Concurso Sardinhas Festas de Lisboa’19 abriu hoje, contando este ano com uma competição destinada às escolas de ensino básico do país, anunciou hoje a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural.

TIAGO PETINGA/LUSA