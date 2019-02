Um condutor que circulava hoje em contramão nos Olivais, em Lisboa, embateu numa dezena de viaturas ligeiras e num autocarro da Carris, causando um ferido ligeiro, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano (Cometlis) de Lisboa da PSP.

De acordo com o Cometlis, o condutor entrou na tarde de hoje “em sentido contrário na Rua Cidade de Bissau”, desconhecendo-se, para já, as “razões e as motivações” para o acidente.

Outra fonte policial indicou à Lusa que o condutor, de 29 anos, foi, entretanto, detido. O homem é natural de São Tomé e Príncipe, emigrado no Reino Unido, mas com família em Portugal.

Segundo a mesma fonte, este condutor já tinha tido um outro acidente anteriormente na Rua Cidade de Bolama, também na zona dos Olivais.

[Notícia atualizada às 18h26]