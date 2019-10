O aprofundamento da sistematização das regras ortográficas do português e a criação de um conjunto de textos "equilibrados" para as variedades do português são dois dos três eixos prioritários do Conselho de Ortografia da Língua Portuguesa, hoje anunciados.

Reunidos desde segunda-feira na Casa Pernambuco, no Porto, para definir as áreas prioritárias de intervenção e os instrumentos de promoção da língua portuguesa, os membros do Conselho da Ortografia da Língua Portuguesa (COLP), órgão técnico do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), chegaram hoje a um consenso. De acordo com o documento a que a Lusa teve acesso, este novo órgão da IILP, além de reconhecer a importância do Vocabulário Comum da Língua Portuguesa (VOC), estabelece “três eixos de atuação” para a promoção e coesão da língua entre os diferentes Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.