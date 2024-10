“Consideramos estar agora em condições de, pela primeira vez desde fevereiro de 2015, permitir o atendimento, a título experimental, no domínio dos cartões do cidadão e dos passaportes, de pessoas sem estatuto legal prioritário”, referiu, numa nota enviada à Lusa.

No entanto, lembrou que “a marcação prévia de atendimento pela plataforma (www.cgportugal.org)” continua a ser “recomendada e prioritária”, com dois terços das vagas para esta modalidade.

O Consulado Geral indicou ainda que “entre fevereiro de 2023 e julho de 2024, foram atendidos 55 mil utentes pela secção de cartões do cidadão e passaportes, o que permitiu dar resposta à inédita procura acumulada durante o período da pandemia e reduzir significativamente o número diário de utentes que, desde agosto, procuram os serviços”.

Em agosto, os serviços consulares lançaram o atendimento prioritário sem marcação, também a título experimental, para pessoas com deficiência ou incapacidade, idosos, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo, com 16 vagas diárias para emissão e renovação de cartões do cidadão e passaportes.

“Nestes quase dois meses, em nenhum dia foi atingido o limite estabelecido”, com “dois atendimentos de pessoas com estatuto prioritário por dia, pelo que não se considera necessário aguardar mais um mês para dar por concluída esta fase experimental”, assinalou.