Boris Johnson não passou ao lado das divisões que assolam o país depois de três anos e meio de discussão em torno do divórcio da União Europeia [cuja saída foi referendada em 2016].

A todos os que votaram contra os Conservadores prometeu "não ignorar" os sentimentos que estes têm em relação à UE, com quem pretende trabalhar lado a lado, numa "nova parceira", em temas como as alterações climáticas, o combate ao terrorismo, o desenvolvimento científico, as relações comerciais.

"Insisto que é tempo de encerrar [este tema] e deixar sarar as feridas", disse, colocando a tónica na união de todo o Reino Unido — ingleses, escoceses, irlandeses e galeses.

"Vamos unir o país e elevar o nível", prometeu, "unir todo este incrível Reino Unido: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Juntos, levando-nos para a frente, libertando o potencial de todo o país, dar oportunidades a toda a nação", disse.

Boris Johnson sinalizou como prioridade reformas no sistema nacional de saúde, além de melhor educação.

"Acredito, aliás, sei porque o ouvi em alto e bom som de todos os cantos do país, que a prioridade do povo britânico agora é que nos foquemos no serviço nacional de saúde, essa ideia simples e bonita que representa o melhor do nosso país", disse.

"Feliz Natal", acabou por desejar a todos no final do discurso.

O Partido Conservador conquistou uma maioria absoluta expressiva nestas eleições, conquistando 365 lugares em 650 (precisava apenas de 326 para ter maioria). O derrotado destas eleições é Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, que assegurou apenas 203 lugares no parlamento. O Partido Nacional Escocês somou 48 lugares, os Liberais Democratas ficaram com 11, o Partido Unionista Democrático com 8, o Sinn Féin com 7, o Plaid Cymru com 4, o Partido Verde com 1 e outros partidos com 3.