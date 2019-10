Renato Furtado e os restantes responsáveis policiais estrangeiros presentes hoje na sede da PJ não quiseram também fornecer dados sobre a envergadura e dimensão da organização criminosa envolvida neste caso, tendo o coordenador da PJ justifcado que isso poderia prejudicar as investigações ainda em curso. Notou, no entanto, que a apreensão da droga e as detenções causaram "danos significativos" naquela organização criminosa transnacional.

Segundo revelou a PJ em meados de julho, o veleiro com a cocaína tinha partido da América do Sul e a droga deveria ser entregue num porto europeu. Além da droga, foi também apreendida uma pistola e outros elementos de prova.

A passagem do veleiro na ilha Terceira, no meio do oceano Atlântico, serviria para descanso da tripulação e reabastecimento.

O espanhol Miguel Rodriguez, em representação da Europol, sublinhou na conferência de imprensa que a "única forma de combater o crime organizado" transnacional é através de cooperação policial entre os diversos países.

"Nenhum país pode combater sozinho este fenómeno", enfatizou o dirigente da Europol.