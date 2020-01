Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Portugal, entre outros, decidiram organizar planos de retirada de pessoas da capital da província de Hubei, com 56 milhões de habitantes e que as autoridades sanitárias chineses mantêm isolada "do resto do mundo" no sentido de controlar o contágio.

“O risco de deixar cidadãos no epicentro de uma epidemia mundial é elevado devido aos problemas que se podem levantar ao nível dos recursos no local”, adverte Paul Tambyah, especialista em doenças infeto contagiosas na Universidade Nacional de Singapura.

Mas as operações para retirar as pessoas também envolvem riscos e exigem atenções especiais, alertam também especialistas.

De acordo com Wang Linfa, diretor do programa sobre doenças infeto contagiosas da faculdade de Medicina da Universidade Duke-NUS, Singapura, as autoridades devem isolar “meticulosamente” os aeroportos para que o contágio não atinja as equipas logísticas envolvidas na retirada de pessoas porque o “risco é enorme”.

Por outro lado, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata) refere que o risco de contágio a bordo de um avião não é semelhante ao que pode acontecer em outros espaços fechados como autocarros e comboios.

“O risco de contágio é mais fraco a bordo de um avião do que em outros espaços fechados porque os aparelhos modernos têm sistemas de filtragem de alta eficácia”, indica a organização.