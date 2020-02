Os 20 cidadãos repatriados, 18 portugueses e dois brasileiros, de Wuhan, na China, foram instalados em instituições dedicadas para o efeito no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte) e no Parque da Saúde de Lisboa, onde irão permanecer em isolamento profilático durante 14 dias.

A conferência de imprensa foi organizada para esclarecimentos, depois de se saber que os testes laboratoriais realizados pelo INSA [Instituto Ricardo Jorge] deram negativos quanto à potencial existência do coronavírus nos cidadãos repatriados.

Na conferência de imprensa compareceram a Ministra da Saúde, Marta Temido, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e o presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge-INSA, Fernando Almeida.

Aos jornalistas, a Ministra da Saúde garantiu que “as pessoas encontram-se todas bem” e que junto dos cidadãos repatriados existe um “ambiente de tranquilidade, de cansaço natural, após uma viagem muito longa e momentos de elevado stress”.

Marta Temido disse que o Ministério da Saúde vai continuar a partilhar a informação clínica dos cidadãos repatriados e que o Estado vai agora procurar garantir que “aspetos de conforto” das pessoas retidas “sejam melhorados”.

A Diretora-Geral da Saúde completou este raciocínio, dizendo que este é “o dia de todos os ajustes”, tanto para as autoridades de saúde, como para os cidadãos que “passaram o tempo seguinte a descansar e a adaptar a esta nova etapa das suas vidas”.

Graça Freitas referiu que os exames mantêm-se negativos, sendo que “nenhuma destas pessoas desenvolveu sintomatologia compatível com a nova síndrome”, não apresentando sintomas de “febre, tosse ou dificuldades respiratórias”.

Tratam-se assim de “doentes que não são doentes”, explicou a Diretora-Geral de Saúde, sendo sim “cidadãos que vieram duma zona afetada onde estiveram 30 dias expostos teoricamente a um virus”.

Procurando não afetar o período de descanso dos cidadãos repatriados, as autoridades de saúde apenas iniciaram o seu acompanhamento depois da hora de almoço do dia de hoje, indicou Graça Freitas, dizendo que estes já tinham “ sido acompanhados quer no Parque da Saúde, quer no Hospital Pulido Valente, pelas equipas que localmente lhes estão a dar apoio”.

Recorde-se que todos os repatriados concordaram em seguir o protocolo do “isolamento profilático”, para o qual existem 13 quartos no Hospital Pulido Valente e 10 no Parque da Saúde de Lisboa.

No avião de transporte C-130 da Força Aérea Portuguesa, as pessoas que decidiram sair de Wuhan, epicentro do contágio do coronavírus, foram acompanhadas por oito tripulantes e oito profissionais de saúde, incluindo uma equipa de sanidade internacional.

O novo coronavírus já provocou 362 mortos e infetou mais de 14.000 pessoas desde o passado mês de dezembro, quando surgiu em Wuhan, capital da província de Hubei, na China.

As Filipinas anunciaram no domingo a morte de um cidadão de nacionalidade chinesa, vítima de uma pneumonia causada pelo coronavírus, a primeira vítima fatal fora da China.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.