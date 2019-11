No domingo, em Bilbau, a entrega deste prémio a António Costa, de acordo com o programa divulgado pela Fundação Ramón Rubial, está prevista para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no auditório Mitxelena Bizkaia Aretoa desta cidade basca.

Os prémios Ramón Rubial, que em 2019 vão na 13ª edição, pretendem galardoar anualmente personalidades e entidades que se distinguiram ao longo do ano em busca de valores como a liberdade, a democracia, a solidariedade e a tolerância.

Além de António Costa, na mesma sessão, receberá também um prémio pela "Defesa da democracia e liberdade" Nicolas Redondo Urbieta, um dirigente histórico socialista basco, sindicalista, antigo operário e resistente antifranquista.

A Fundação Ramón Rubial é uma das mais importantes fundações espanholas ligadas ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e que homenageia este histórico dirigente republicano que combateu na guerra civil espanhola.