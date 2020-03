A iniciativa partiu da presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, Luísa Branco Vicente, que apelou, em carta, para a “generosidade” dos seus 230 sócios, “para disponibilizarem algumas horas do seu dia ou da sua semana (gratuitamente)”, com o objetivo de apoiar a população “face à estranheza de uma ameaça que pode vir do contacto com o outro”.

A ideia de criar uma linha de apoio surgiu há cerca de duas semanas, quando um “miúdo” lhe disse, no final da consulta, que não sabia o que era pior, “se a epidemia do vírus, se a epidemia do afeto”, contou a psiquiatra e pedopsiquiatra, em declarações telefónicas à Lusa.

“As pessoas estão muito aflitas, muito ansiosas com esta situação que estamos a viver”, observa.

Entre as pessoas, os pais “estão também com muita dificuldade em explicar isto aos miúdos”, relata.

“Os pais estão com tanta dificuldade (…) que depois a transmissão à criança não é, certamente, a melhor. Ou não falam, ou de alguma maneira transmitem as suas angústias. É complexo e (…) é importante, do ponto de vista preventivo, fazer já alguma coisa”, justifica.

Luísa Branco Vicente não tem “dúvida nenhuma” de que a atual situação de pandemia e isolamento social será uma agravante para a saúde mental dos portugueses e já se começam a detetar “preocupações em termos económicos”.