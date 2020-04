Na conferência de imprensa realizada na sede da Direção-Geral da Saude, em Lisboa, Marta Temido disse que neste momento o Serviço Nacional de Saúde tem 1538 ventiladores, 85% dos quais com capacidade invasiva, para responder à pandemia da Covid-19.

Segundo a ministra, estes dados foram reportados pela Administração Central do Sistema de Saúde, que reportou "ter comprado 1151 ventiladores, ter recebido em doação 247 ventiladores e ter recebido por empréstimo da Air Liquid 140 ventiladores", conseguindo assim "bem mais do que duplicar aquilo que era a capacidade ventilatória existente no início de março".

Estes números contabilizam já os 144 ventiladores hoje recebidos num voo fretado pela TAP, correspondendo "a compras, a doações da EDP e a doações de particulares", assim como a "compras realizadas por algumas câmaras municipais".

Estes equipamentos — aos quais se juntam mais 280 monitores para utilização nas unidades de cuidados intensivos — vão "ser distribuídos de acordo com aquilo que foi a decisão técnica que teve em conta as necessidades manifestadas por diversos hospitais, a respetiva capacidade de aumento de camas e e de acordo com aquilo que foram as indicações dos mecenas", disse a ministra.

Marta Temido diz que vão chegar mais equipamentos ao longo do próximo mês, referindo para já que no dia 6 de abril vão chegar mais 508 ventiladores.

O reforço dos equipamentos, refere a ministra, é uma consequência do "reforço da capacidade da medicina intensiva" que começou a ser feito no início de março e está a ser efetuado em resposta a um incremento dos casos de internamento devido à Covid-19.

"É particularmente importante que todos percebamos que a pressão sobre o internamento hospitalar está a crescer e que daí retiremos consequências", disse Marta Temido.

Atualmente existem 1084 pessoas internadas (mais 9 que ontem, significando um aumento de 1%), 267 das quais nos cuidados intensivos (mais 16 que as registadas ontem, sendo este um aumento de 6%).

Portugal regista hoje 295 mortes associadas à Covid-19, mais 29 do que no sábado, e 11.278 infetados (mais 754), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (158), seguida da região Centro (72), da região de Lisboa e Vale do Tejo (58) e do Algarve (07).

Relativamente a sábado, em que se registavam 266 mortes, hoje observou-se um aumento de 11% (mais 29).

De acordo com os dados da DGS, há 11.278 casos confirmados, mais 754, um aumento de 7,2% face a sábado.