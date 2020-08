O comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional indica que as 1.457 análises realizadas na região nas últimas 24 horas revelaram três casos positivos de covid-19, de três homens com idades entre os 54 e os 74 anos, “sendo dois provenientes de ligações com o território continental e um do continente americano”.

Um dos casos foi diagnosticado no teste de despiste realizado à chegada e os outros dois foram detetados no teste feito ao sexto dia de permanência na região, depois de terem tido resultados negativos nas primeiras análises realizadas.

“Os indivíduos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos”, adianta a entidade.

Desde o início do surto, foram detetados na região 209 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, dos quais 16 pessoas morreram.

A região mantém 27 casos ativos, dos quais 24 encontram-se na ilha de São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.

Portugal contabiliza pelo menos 1.801 mortos associados à covid-19 em 55.720 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.